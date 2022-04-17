شكرا لقرائتكم خبر عن كيتامبالا يقود هجوم مازيمبي أمام بيراميدز في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرانك دوماس، مدرب مازيمبي، عن تشكيل فريقه في المباراة التي تجمع بين بيراميدز ومازيمبي الكونغولي على ملعب الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، وتقام مباراة الإياب يوم 24 أبريل الجاري في الكونغو لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وجاء تشكيل مازيمبي كالتالي: الدفاع: إيساما مبيكو - تاندي موابي - كيفين مونديكو - كاباسو تشونجو الوسط: مارسيل نجيمبي - أميست لوزولو سيتا - كوفي كوامي الهجوم: زيمانجا سوزي - آدم بوسو - جافتي كيتامبالا

وجاء التشكيل المختار لبيراميدزعلى النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر، وخط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - إبراهيم عادل - وليد الكرتي، وخط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: "مهدي سليمان - أسامة جلال - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر"، فيما خرج من القائمة، الحارس أحمد الشناوي، والمهاجم دودو الجباس.