كاميرونية ومغربية في طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ومازيمبي.. صور

القاهرة - سامية سيد - تتواجد الكاميرونية نجوي بلاسي والمغربية فتيحة جيرموني في طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ومازيمبي التي ستنطلق في العاشرة مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوى، فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وجاء التشكيل المختار لبيراميدزعلى النحو التالي: "حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر، وخط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - إبراهيم عادل - وليد الكرتي، وخط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: "مهدي سليمان - أسامة جلال - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر"، فيما خرج من القائمة، الحارس أحمد الشناوي، والمهاجم دودو الجباس.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الجزائري موكران جوراري المساعد الأول، والجزائري عبد الحق إتشيالي المساعد الثاني، والكاميروني نجوا بلاسي الحكم الرابع من الكاميرون، وحكم الفيديو المغربي عادل زوريق، ومساعد حكم فيديو المغربي فتيحة جرمومي.

ويراقب المباراة توكا جويش من إريتيريا، ومراقب الحكام، إينوك موليفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام مصطفى سالاوي من المغرب، والليبيري أهدي كوامي المنسق الأمني للقاء، والمصري الدكتور محمد سلطان لمراقبة تطبيق إجراءات فيروس كورونا.

وطلب إيهاب جلال من لاعبيه ضرورة مساعدته على الرحيل بطريقة مثالية قبل أن يترك القيادة الفنية من أجل أن يتولى قيادة منتخب مصر، وشدد جلال على لاعبيه ضرورة العمل على تحقيق الفوز فى مواجهتى مازيمبى الكونغولى والوصول لنصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حتى يكون خير وداع لكتيبة بيراميدز قبل الرحيل وتولى قيادة الفراعنة.

وتحدث إيهاب جلال مع لاعبيه، مؤكدًا أن مواجهتى مازيمبى ستكونان الأخيرتين له مع بيراميدز، ويأمل فى أن يحقق خلالهما الفوز ويقود الفريق للدور المقبل بالبطولة الكونفدرالية.