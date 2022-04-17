شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يخسر أمام نيجيريا برباعية في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة القدم للناشئات تحت 17 سنة، برباعية نظيفة أمام نظيره النيجيري، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، على الملعب الوطني بالعاصمة النيجيرية أبوجا، في ذهاب الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بالهند.

خاض منتخب الناشئات المباراة بتشكيل يضم: حبيبة عماد في حراسة المرمى، حبيبة عصام، ندى خالد، رودينا عبدالرسول، رزان طايل، هنا سليمان، نور نهاد، نادية رمضان، حلا مصطفى، ليلة زاهر، مايا إيهاب.

من جانبها، قالت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو اتحاد الكرة المشرف على الكرة النسائية، إنها تثق في تفهم الإعلام المصري الذي تعوِّل عليه الكثير لدعم الكرة النسائية في مرحلة إعادة البناء التي نمر بها الآن، وأن الخسارة ليست نهاية الرحلة والمشروع، وأنها ستواصل مع اتحاد الكرة دعم منتخبات الكرة النسائية بمختلف مراحلها، وسيكون منتخب تحت 17 سنة نواة لتطور المستوى في السنوات القادمة.