شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 أبريل 2022، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها انتهاء أزمة ثنائي الأهلي محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي التي نشبت في مباراة الأهلي والرجاء بالأمس.
وليد سليمان ينهي أزمة عبد المنعم والشناوى بعد مشادة مباراة الرجاء
انتعاش حظوظ 5 لاعبين فى العودة للمنتخب بعد تعيين إيهاب جلال.. تعرف عليهم
كشف اتحاد الكرة الستار مؤخراً عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وأعلن تعيين إيهاب جلال خلفاً لكارلوس كيروش، وانتعشت حظوظ 5 لاعبين فى العودة للمنتخب مجدداً فى عهد إيهاب جلال.
فاز الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي جمعت الفريقين باستاد الأهلى والسلام، مساء أمس السبت. حيث تغلب الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين أحرزهما عمرو السولية وحسن الشحات، بينما سجل للرجاء زريدة .
فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمعسكر الإسكندرية استعدادا للاتحاد
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين فى جلسة مطولة قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
خالد الدرندلي: كيروش رحل عن الفراعنة بسبب متاعب والده ومرض حفيدته
الأهلي يصطحب على معلول في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء بدوري الأبطال
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
عبد الغنى يحدد ملامح دفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى
يحدد الاختبار الطبى موقف محمد عبد الغنى مدافع الزمالك من المشاركة مع الفريق فى مواجهة الدورى المقبلة أمام الاتحاد الإسكندرى فى ظل إصابته الأخيرة.
محمد الأمين يكشف عن تعيين لجنة لإدارة اتحاد اليد الأسيوع المقبل
كشف محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، عن عدد من الملفات المهمة التي تخص الاتحاد خلال المرحلة المقبلة. وأكد الأمين أن الأسبوع الجارى سيشهد تعيين لجنة لإدارة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة لحين إجراء انتخابات مجلس الإدارة، حيث ينتظر الاتحاد المصرى قرار الاتحاد الدولي في هذا الشأن.