شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 أبريل 2022، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها انتهاء أزمة ثنائي الأهلي محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي التي نشبت في مباراة الأهلي والرجاء بالأمس.

وليد سليمان ينهي أزمة عبد المنعم والشناوى بعد مشادة مباراة الرجاء

أنهى وليد سليمان، قائد النادي الأهلي ، أزمة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومحمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، بعد المشادة البسيطة التى نشبت بينهما عقب إحدى الفرص للرجاء المغربي، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت

انتعاش حظوظ 5 لاعبين فى العودة للمنتخب بعد تعيين إيهاب جلال.. تعرف عليهم

كشف اتحاد الكرة الستار مؤخراً عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وأعلن تعيين إيهاب جلال خلفاً لكارلوس كيروش، وانتعشت حظوظ 5 لاعبين فى العودة للمنتخب مجدداً فى عهد إيهاب جلال. فاز الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي جمعت الفريقين باستاد الأهلى والسلام، مساء أمس السبت. حيث تغلب الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين أحرزهما عمرو السولية وحسن الشحات، بينما سجل للرجاء زريدة . فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمعسكر الإسكندرية استعدادا للاتحاد استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين التى ستتوجه الإسكندرية غدًا الاثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى الثلاثاء المقبل. حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين فى جلسة مطولة قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. خالد الدرندلي: كيروش رحل عن الفراعنة بسبب متاعب والده ومرض حفيدته كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن كواليس رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب المنتخب الوطني بعد الإخفاق فى التأهل إلى كأس العالم موسيماني وعبد الحفيظ يجتمعان بلاعبي الأهلي قبل رحلة المغرب ماذا يفعل الأهلى عندما يفوز 2 /1 على أرضه فى الأدوار الإقصائية بأفريقيا؟

الأهلي يصطحب على معلول في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء بدوري الأبطال

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عبد الغنى يحدد ملامح دفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

يحدد الاختبار الطبى موقف محمد عبد الغنى مدافع الزمالك من المشاركة مع الفريق فى مواجهة الدورى المقبلة أمام الاتحاد الإسكندرى فى ظل إصابته الأخيرة.

محمد الأمين يكشف عن تعيين لجنة لإدارة اتحاد اليد الأسيوع المقبل