شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يتأهل إلى نهائي مانشستر للاسكواش بعد الفوز على كريم عبد الجواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة مانشستر للاسكواش والتى تستضيفها المدينة الإنجليزية، خلال الفترة بين 13 إلى 18 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار.

وفاز الشوربجي في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه كريم عبد الجواد، لاعب وادي دجلة، بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 64 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-15, 11-4, 11-5, 4-11, 11-6.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين بمنافسات الرجال، وهم: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان ومصطفى السيرتي.

بينما شاركت في منافسات السيدات 5 لاعبات، هن: سنا إبراهيم، هنا رمضان، منه ناصر، يثرب عادل، ونادين شاهين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجاري، وانتزعت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، صدارة التصنيف للمرة الثانية فى مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد تتويجها بعدة بطولات فى الموسم الجارى، حيث أنهت سيطرة نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.