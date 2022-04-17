شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يواجه المنيا وديا الثلاثاء استعدادا للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى المنيا وديا يوم الثلاثاء المقبل، في إطار استعدادات الفريق البترولى لمواجهة الإسماعيلى المقر لها 26 أبريل الجارى، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد الإسماعيلية.

ويحرص حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط، آخرها مواجهة طلائع الجيش فى الجولة 14.

وتعادل إنبى مع نظيره طلائع الجيش بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل لإنبى لنيجيري دينوبيتر في الدقيقة 25، بعدما نجح في استغلال خطأ من مدافع طلائع الجيش مصطفى الزناري في التعامل مع الكرة، ثم سددها مهاجم إنبى بسهولة من داخل منطقة الجزاء لتسكن مرمى محمد بسام.

ونجح محمد جابر، لاعب طلائع الجيش، في إدراك التعادل لفريقه في 83 من جملة فنية رائعة انتهت باستقبال محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى هدف التعادل.

ووصل إنبى إلى النقطة 16 فى المركز التاسع بترتيب جدول الدورى العام من 14 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.