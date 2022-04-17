عمرو مرعي يقود هجوم المصري أمام نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يستضيفها استاد برج العرب.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

أحمد مسعود في حراسة المرمى

خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم لعيوني، أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي، إلياس الجلاصي، عمرو موسى، حسن علي، محمد جريندو.

الهجوم: عمرو مرعي

ويستضيف النادي المصري، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، فى اللقاء الذى يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض المصرى 10 مباريات فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات.