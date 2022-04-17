شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي يقود هجوم بيراميدز وعمر جابر في الدفاع أمام مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة مازيمبي، في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل مازيمبي الكونغولي ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، وتقام مباراة الإياب يوم 24 أبريل الجاري في الكونغو لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - إبراهيم عادل - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - أسامة جلال - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر

وخرج من القائمة، الحارس أحمد الشناوي، والمهاجم دودو الجباس.