"بعد مشادته مع الشناوي".. مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي حقيقة تغريم محمد عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تغريم محمد عبد المنعم مدافع الفريق، ماليا علي خلفية المشادة التي دخل فيها مع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق وقائده خلال مباراة الرجاء المغربي أمس في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي حقق فوزاً على الرجاء المغربي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "لم يتم معاقبة عبد المنعم مثلما تردد في الساعات الماضية".

وأضاف: "ما حدث من اللاعب تجاه زميله محمد الشناوي خلال المباراة مجرد نرفزة ملعب وهو أمر يحدث في الكرة بشكل عام خاصة إذا كانت المباريات صعبة ومصيرية".

واختتم المصدر: "عبد المنعم لاعب لديه حماس شديد وهذا الحماس نابع من غيرته علي الفريق شأنه شأن الشناوي والأمر انتهي تماما حين نهره الحارس والتزم عبد المنعم لاسيما بعد تدخل زميله وليد سليمان لتهدئته".