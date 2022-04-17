مباشر.. بيراميدز 0-0 مازيمبي.. المصري 1-1 نهضة بركان.. الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراتي ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بيراميدز ومازيمبي، المصري ونهضة بركان.

بيراميدز ومازيمبي

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي، عمر جابر، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، نبيل عماد دونجا، بلاتي تراوري، وليد الكرتي، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، فخري لاكاي.

المصري ونهضة بركان

تشكيل المصري: أحمد مسعود، كريم العراقي، ياسر حمد، هيثم العيوني، أحمد شديد، فريد شوقي، عمرو موسى، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، حسن علي، عمرو مرعي.

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