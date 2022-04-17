"تمهيدا لرئاسة بعثة الأهلي بالمغرب".. الخطيب يخضع لمسحة طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

خضع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، لمسحة طبية اليوم الأحد، باستاد مختار التتش تمهيدا لرئاسته بعثة الفريق إلي المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

وكان الأهلي فاز على الرجاء أمس السبت، بنتيجة ٢-١ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي we السلام.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الخطيب تواجد في مران الفريق الأحمر الذي أقيم عصر اليوم الأحد، وخضع لمسحة طبيه برفقة البعثة.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.