بالصور.. نجوم الرياضة يحضرون حفل إفطار الأهلي بمقر الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الرياضة، على التواجد في حفل الافطار الجماعي، الذي أقامه النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق،على التواجد في حفل الافطار الجماعي للقلعة الحمراء، وكان في مقدمة الحضور، حيث استقبلهم محمود الخطيب رئيس النادي.

وتواجد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ضمن كوكبة من نجوم الرياضة، بالإضافة لتواجد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بنتيجة ٢-١ في المباراة الذهاب التي أقيمت أمس السبت على ملعب الأهلي we السلام.