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بالفيديو.. تشيلسي يداوي جراحه ويصعد لصدام ليفربول في نهائي كأس إنجلترا

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

داوى جراحه الأوروبية وصعد للمباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على كريستال بالاس، اليوم الأحد، في الدور قبل النهائي للمسابقة، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح (البديل) روبن لوفتوس تشيك التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 65، قبل أن يضيف ماسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ويأتي هذا الفوز، ليضمد بعضا من جراح تشيلسي، الذي ودع بطولة ، التي يحمل لقبها، عقب خسارته 4 / 5 أمام الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية للمسابقة القارية.

وضرب تشيلسي موعدا في المباراة النهائية، التي ستجرى على نفس الملعب في 14 مايو القادم، مع ، الذي تغلب 3 / 2 على مانشستر سيتي في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى في البطولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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