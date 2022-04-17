قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة فريقه والتي تستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في لقاء مقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري والزمالك، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن حسابات الأسبوع الخامس عشر بمسابقة دوري we المصري.

وشهدت قائمة الزمالك عودة محمود حمدي "الونش" بعدما غاب عن مباراة فاركو الأخيرة بسبب الإصابة، في المقابل يغيب الثلاثي أشرف بنشرقي بسبب عقوبة الإيقاف للطرد بينما يغيب محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة بسبب الإصابة.

ويغيب عبد الشافي بسبب شعوره بآلام في الركبة ليفضل الجهاز الفني إراحته من المباراة، في المقابل يواصل عبد الله جمعة برنامجه التأهيلي بسبب إصابته بكدمة في الركبة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد – السيد عطية.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله"نيمار"- سيف جعفر - أحمد سيد " زيزو ".

خط الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ32 نقطة من 14 مباراة بفارق نقطة عن الأهلي والذي خاض 12 مباراة.

في المقابل، يحتل فريق الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.