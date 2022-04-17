مران الزمالك.. فيريرا يعقد جلسات خاصة.. وتأهيل عبدالغني وجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا عن مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري، ومنح المدير الفني للاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال مران اليوم.

وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة خلال المران الجماعي، وشهدت الفقرة التركيز على مجموعة من الفقرات البدنية وسباقات السرعة، والجري مع القفز من على الحواجز، بجانب بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات.

وركز جوسفالدو فيريرا على التمرير السريع والدقيق خلال المران، وخاض لاعبو الفريق فقرة خاصة شهدت تنفيذ بعض الأفكار الفنية، وتم تطبيق أكثر من فكرة بخصوص التمرير السريع والتحرك بدون كرة مع التركيز على الدقة في التحول بالكرة من الدفاع للهجوم.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع معاونيه وشهدت شرح المدير الفني لجهازه المعاون مجموعة من الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وخاض الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية حراس المرمى مجموعة من التدريبات البدنية والفنية، وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات البدنية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بخلاف فقرة أخرى شهدت التركيز على التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وقاد المجموعة الأولى أسامة نبيه المدرب العام وروي اجواش المدرب المساعد، تم خلالها التركيز على استغلال الكرات العرضية بجانب زيادة الكثافة الهجومية في منطقة جزاء المنافس، وقاد المجموعة الثانية جوسفالدو فيريرا وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وتم التركيز على التمرير والتسليم والتسلم.

وخضع محمد عبد الغني مدافع الزمالك لفقرة تأهيلية خاصة خلال المران، وواصل اللاعب البرنامج التأهيلي المخصص له من الجهاز الفني، حيث خاض بعض التدريبات بالكرة بشكل فردي تحت إشراف مسؤول الأحمال بالفريق.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع إمام عاشور وشهدت منح اللاعب بعض التعليمات الفنية فيما يتعلق بالتسليم والتسلم والضغط على المنافس من أجل تنفيذها خلال المران.

وخضع الثلاثي عمر السعيد وسيد نيمار ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبو الفريق لفقرة فنية خاصة، وركز فيريرا خلالها على التعامل الصحيح مع الكرات العرضية واستغلالها إلى أهداف خلال المباريات المقبلة.

وواصل عبدالله جمعة لاعب الفريق برنامجه التأهيلي وخاض وحدة تدريبية في صالة الجيمانزيوم وفقا للبرنامج المخصص له من الجهاز الطبي والفني للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة.

كما عقد فيريرا جلسة مطولة مع سيد نيمار لاعب الأبيض في ختام المران، وحرص فيريرا على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتنفيذها.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا الاثنين على أن يخوض تدريبه الأخير على ملعب فندق الإقامة.