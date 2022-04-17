الامارات | تعرف إلى راتب إيهاب جلال مدرب منتخب مصر.. لم يتخطى المليون جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى راتب إيهاب جلال مدرب منتخب مصر.. لم يتخطى المليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا زالت أصداء تعيين المدرب المصري إيهاب جلال لقيادة المنتخب المصري خلفاً للمدرب البرتغالي كيروش، في الشارع المصري، حيث لم يعقد اتحاد الكرة مؤتمراً صحفياً لإعلان سبب اختيار المدرب أو سبب إقالة المدرب البرتغالي كيروش، حتى تحدث نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خالد الدرندلي، عن العديد من القضايا الرياضية المتعلقة بهذا الموضوع خلال تصريح عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، المصرية.

وأكد الدرندلي، أن المدرب البرتغالي كيروش، لم يكن مرتاحًا للبقاء في مصر بسبب مرض والده ويبلغ 99 عاماً وأصابه التعب والمدرب كان يريد البقاء إلى جانبه، وقال نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: " نحن وافقنا على كل ما طلبه كيروش، من بينها إقامة معسكرات وخوض مباريات ودية وعرضنا عليه كل ما يحتاجه لكن في النهاية لم يستمر".

وكشف الدرندلي عن معلومة جديدة خاصة بالمدرب حيث قال: "كيروش كان قلقا بشدة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لأن حفيدته كان يوجد اشتباه في إصابتها بمرض غير حميد، وكل ذلك جعله يشعر بالاغتراب عن أهله، لم يحدث اختلاف بشأن الأموال وهو كان من المفترض أن يكمل عقده حتى شهر ديسمبر".

وأكد أن المدرب كيروش، لم يرد رحيل أي فرد من المعاونين له في الجهاز الفني لمنتخب مصر، وعن تعيين إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قال: "الجمهور كان منقسما بين المدرب إذا ما كان مصريا أو أجنبيًا، والبعض منهم ظن أن الأجنبي سيكلفنا كثيراً على الرغم من أن التكلفة ليست السبب لأن الدولة وفرت لنا كافة الإمكانيات، وهناك من يقول أن تعيين مدرب مصري كان بتوجيهات لنا، وهذا ليس صحيحاً لأن القرار صدر من مجلس إدارة اتحاد الكرة ووجهة نظرنا التعاقد مع شخص يعرف اللاعبين لأن المدربين الكفؤ متعاقدون فعلياً مع فرق أخرى ولذلك الأسهل والأسرع هو وجود مدرب مصري".

وكشف الدرندلي، عن عقد المدرب الجديد إيهاب جلال، حيث أكد أنه لم يتخط مليون جنيه شهرياً ويحصل على أقل مما كان يتقاضاه في بيراميدز وهو ضحى بمبلغ كبير، مشيراً إلى أن المدرب ملتزم بمباراتين مع بيراميدز في الكونفدرالية أمام مازيمبي وسيتولى المسؤولية بعدهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news