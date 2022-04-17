الامارات | أتلتيكو يستعيد الانتصارات بفوز قاتل على إسبانيول بالدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يستعيد الانتصارات بفوز قاتل على إسبانيول بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه في الوقت القاتل 2 / 1 على ضيفه إسبانيول اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ليفانتي على مضيفه غرناطة 4 / 1.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الذي تلقى خسارة مباغتة من ريال مايوركا في المرحلة الماضية، إلى 60 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عن طريق يانيك كاراسكو في الدقيقة 52، قبل أن يلعب فريق العاصمة الإسبانية بعشرة لاعبين في الدقيقة 72، عقب طرد جيفري كوندوجبيا لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل إسبانيول النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز راؤول دي توماس هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 74.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، خطف أتلتيكو مدريد النقاط الثلاث في الوقت القاتل، عقب تسجيل كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

ووضع سلتا فيجو حدا لنتائجه المهتزة في البطولة، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه أتلتيك بلباو.

وارتفع رصيد سلتا، الذي حصد نقطة واحدة في مبارياته الأربع الماضية بالمسابقة، إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح اياجو أسباس التسجيل لسلتا فيجو في الدقيقة 11، قبل أن يضيف فران بيلتران الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفاز ليفانتي على مضيفه غرناطة 4 / 1 في وقت سابق اليوم.

وسجل أهداف ليفانتي دانييل جوميز ألكون في الدقيقة 17 ،وخوسي لويس موراليس في الدقيقة 56 من ركلة جزاء ،وميكايل مالسا في الدقيقة 78،وروبرتو سولدادو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف غرناطة أليكس كويادو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد جيرمان سانشيز لاعب غرناطة في الدقيقة 54.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما توقف رصيد غرناطة عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.

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