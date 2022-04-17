تشيلسي يفوز على كريستال بالاس ويضرب موعداً مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل فريق تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021/20222 بعدما فاز على فريق كريستال بالاس في نصف النهائي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

تقدم تشيلسي عن طريق لاعبه روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ماسون ماونت ثاني أهداف البلوز بالدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، يواجه تشيلسي فريق ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعدما فاز الريدز مساء أمس السبت على مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي".

وهذا النهائي الثاني الذي يجمع بين تشيلسي وليفربول خلال الموسم الحالي، حيث وصل الفريقان في فبراير الماضي إلى نهائي كأس رابطة المُحترفين الإنجليزية، وحينها فاز الريدز بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في الـ 14 من مايو المقبل، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.