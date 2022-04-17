شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ينهي أزمة عبد المنعم والشناوى بعد مشادة مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى وليد سليمان، قائد النادي الأهلي ، أزمة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومحمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، بعد المشادة البسيطة التى نشبت بينهما عقب إحدى الفرص للرجاء المغربي، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، بمنافسات ذهاب الدور ربع النهائي على استاد السلام، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وتحدث وليد سليمان إلى عبد المنعم عقب المشادة مباشرة قبل استئناف اللعب، ليعود بعدها عبد المنعم إلى الملعب ويعتذر إلى محمد الشناوي.

ونفى مصدر فى النادي الأهلي توقيع غرامة مالية ضد محمد عبد المنعم مدافع الفريق بسبب ما حدث منه خلال مباراة الرجاء المغربي أمس فى بطولة أفريقيا، حيث دخل اللاعب الصاعد فى حوار ساخن مع محمد الشناوى حارس وقائد الفريق.

وأوضح المصدر، أن جهاز الكرة لم يُغرّم محمد عبد المنعم لأن ما حدث مجرد "نرفزة ملعب"، كما أن عبد المنعم اعتذر للشناوى عن هذه الواقعة والتحدث بعصبية، وتفهّم الشناوي موقف اللاعب، خاصة أن عبد المنعم مازال صغير السن ويلعب بحماس ولم يكتسب الخبرات الطويلة فى مثل هذه المباريات الكُبرى.

وخاض فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم، الأحد، مراناً باستاد التتش استعداداً لمباراة الرجاء المغربي الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق إقامة مران عصر اليوم بالتتش دون الحصول على راحة بعد مباراة الذهاب أمام الرجاء أمس باستاد الأهلي والسلام التى إنتهت بفوز الأهلي 2/1.