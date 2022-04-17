22 لاعباً فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة الإسماعيلى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبدالعال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، 22 لاعبا فى قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر بالدورى، المقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت.

وضمت قائمة إيسترن كومبانى لمواجهة الإسماعيلى كلا من:

حراسة المرمى: عمرو حسام، بوسكا

الدفاع: كمال الوالفتوح، أحمد جودة، محمد صالح، صابر الشيمى، الحسينى طه، أحمد ثابت داهش، أحمد السعيد (متعب)

الوسط: يوسف مجدى، أحمد أبو بكر (موكشا)، أحمد تمساح، خالد مصطفى، الطرابلسى، خليفة، محمد ناصر (مودى)، أحمد حمزاوى، حجى

الهجوم: أحمد أمين (أوفا)، فراس بن عيفية، عماد ميهوب، عادل نيمار

ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فنى وبدنى ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل 23 هدفا.