شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء بالمغرب فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 22 أبريل الجارى، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والرجاء بالمغرب

واختار الاتحاد الأفريقي الحكم السنغالي ماجيت نداى لإدارة مباراة الرجاء بالمغرب، ويعاونه فى إدارة المباراة كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما سيتولى الحكم عيسى سي مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو، فسيديرها الحكم الزامبي جياني سيكازوي، بمساعدة الكاميروني إلفيس نجيوجوي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم، الأحد، مراناً باستاد التتش استعداداً لمباراة الرجاء المغربي الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف أمس فى المباراة التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام، وأهدر خلالها المارد الأحمر فوزاً كبيراً بعدما أهدر ركلة جزاء وفرصا بالجملة.

السفر عبر خطوط طيران عادية

ويدرس مسئولو الأهلي العودة من المغرب عقب مواجهة الرجاء ببطولة أفريقيا عبر طائرة خاصة، رغم أن الفريق سيُسافر للمغرب لخوض المباراة عبر خطوط طيران عادية وليس طائرة خاصة.

ويسافر الأهلي للمغرب صباح بعد غد الثلاثاء، لمواجهة الرجاء الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى مسئولو النادي على مدار الأيام الماضية إجراءات السفر للمغرب عبر خطوط الطيران العادية، على أن تتم العودة عبر طائرة خاصة حسب الاتفاقات التى تتم حالياً، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الفريق سيعود بطائرة خاصة.

الأهلي يصطحب معلول فى رحلة المغرب

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفضّل الجهاز الفني عدم المُجازفة بـ على معلول فى لقاء الذهاب حتى لا تتفاقم الإصابة وليكون جاهزًا للمشاركة في لقاء العودة.