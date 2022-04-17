شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري وأسرته في طريقهم لمكة لأداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كابتن عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، صورة له ولأسرته أثناء استعدادهم للسفر إلى مكة المكرمة بالسعودية لأداء مناسك العمرة.

وعلق الحضرى على الصورة التي نشرها عبر حسابه على انستجرام، قائلا:" متجهين الى مكة لأداء مناسك العمرة ان شاء الله".



حساب الحضرى على انستجرام

في سياق اخر، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار كل من محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال .



الحضرى واسرته

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن عصام الحضري سيظل في منصبه مدربا للحراس، كما سيستمر محمد شوقي المدرب المساعد في منصبه كما هو ، مضيفاً أنه تم إلغاء منصب مدير المنتخب .

وكان قد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.