شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي القاضي ممثلا للإسماعيلي فى حفل اتحاد الغوص والإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، كممثل عن النادى فى حفل ختام منافسات الموسم الغوص والإنقاذ. وشهد حفل الختام تكريما خاصا للنادي الإسماعيلي في ظل تواجد بعض الرموز والكوادر الرياضية بمختلف الألعاب، كما شهد الحفل تكريم أبطال الغوص والإنقاذ وكوادر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وكرم الاتحاد المصري هالة صدقي بطلة الإسماعيلي ومنتخب مصر للإنقاذ، وأحد أهم المواهب داخل قطاع الأنشطة والألعاب الفردية والجماعية داخل النادي الإسماعيلي.

وفى سياق آخر، يستعد فريق الإسماعيلى لمباراته المقبلة فى الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز أمام إيسترن كومبانى، والتي تقام بملعب بترو سبورت غدا الأثنين. ويركز الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم المدير الفني على استغلال الكرات الثابتة، والاعتماد على العرضيات، وكذلك الحلول الهجومية، حتى الوصول إلى مرمى المنافس في وقت مبكر من المباراة .

وحرص الجهاز الفني على منح تعليمات للاعبين تضم مجموعة من الجمل الفنية و الخططية، وكذلك الارتقاء بالمعدلات البدنية، وعلاج الأخطاء الفنية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية مع المريخ البورسعيدى مساء الثلاثاء المقبل، ضمن برنامجه الإعدادى للجولات الأخيرة من عمر منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري العام.

ويلتقى الفريق مع إنبي مساء يوم 26 أبريل الجارى على ملعبه بالإسماعيلية، كما هو معروف أن حمد إبراهيم يخوض مباريات ودية فى اليوم التالي للمواجهات الرسمية من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين البدلاء والمستبعدين بجانب تجهيزهم للإستعانة بهم فى أى وقت.