شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوى.. محمود فتح الله "مدافع برتبة هداف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمود فتح الله، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والمدرب العام الحالى لبيراميدز، اشتهر على مدار مسيرته الكروية بأنه المدافع الهداف خلال المسابقات المختلفة، سواء بمصر أو خلال فترة احترافه بلبنان.

شارك فتح الله فى 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات، فيما حقق لقب بطولة الأمم الأفريقية مرتين عامي 2008 و2010، وكان ضمن أفراد الجيل الذهبي للفراعنة، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

فتح الله بدأ حياته الكروية ناشئا فى صفوف غزل المحلة، قبل أن ينضم للفريق الأول ويقدم مستويات مميزة ليخطف الأنظار وينضم لمنتخبات الناشئين، ليواصل مسيرة التألق وينضم للمنتخب الأول لأول مرة عام 2005.

وفى عام 2007 لفت محمود فتح الله الأنظار بقوة بعد التألق ما دفع نادى الزمالك إلى التعاقد معه، وكان انتقاله للأبيض بمثابة شهادة ميلاده كواحد من أفضل المدافعين فى الكرة المصرية، وانضم للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2008 تحت قيادة حسن شحاته فى غانا، وتمكن من حصد البطولة مع المنتخب.

واصل محمود فتح الله التألق وكان أحد أفراد الجيل الذهبى للفراعنة الذي توج بآخر بطولة أمم أفريقية عام 2010 في أنجولا، حيث لعب أساسيا مع المنتخب وقتها، كما توج مع المنتخب في دورة الألعاب العربية 2007، ودورة حوض النيل 2010.

خلال مسيرة محمود فتح الله مع نادي الزمالك في الفترة بين عامي 2007 و2014، حصد لقب كأس مصر 3 مرات أعوام 2008 و2013 و2014.

انتقل محمود فتح الله إلى نادي طلائع الجيش، فى عام 2014 وشارك في 21 مباراة خلال موسم وحيد، قبل أن ينتقل إلى فريق عسكري آخر هو الإنتاج الحربي ولعب معه موسمين خاض خلالها 67 مباراة سجل فيها 18 هدفا، ثم انضم إلى فريق النجمة اللبناني ليلعب معهم نصف موسم فقط قبل فسخ تعاقده.

وانضم محمود فتح الله إلى فريق النجوم، قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق بعد الهبوط لدوري القسم الثاني، ليعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً سبتمبر 2019، بعد مسيرة طويلة مع المنتخب الوطنى ونادى الزمالك.