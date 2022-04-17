شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش حظوظ 5 لاعبين فى العودة للمنتخب بعد تعيين إيهاب جلال.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة الستار مؤخراً عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وأعلن تعيين إيهاب جلال خلفاً لكارلوس كيروش، وانتعشت حظوظ 5 لاعبين فى العودة للمنتخب مجدداً فى عهد إيهاب جلال.

طارق حامد

لاعب وسط الزمالك والذى خرج من المنتخب فى عهد كيروش دون سبب معلن، إلا أن البعض فى الجهاز الفني قال إن السبب عدم مناسبته لطريقة لعب الخواجة.

أحمد رفعت

جناح أيسر فيوتشر الذى يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، وتألق مع المنتخب في كأس العرب قبل أن يخرج من قائمة كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

كوكا

مهاجم قونيا سبور التركي الذى يسير بشكل جيد هذا الموسم، ومع ذلك لم يحصل على فرصة مع كيروش.

حسين الشحات

لاعب الأهلي الذى خرج من حسابات كيروش تماماً، وربما يعود للمنتخب من بوابة إيهاب جلال المقتنع تماما بإمكانات اللاعب.

محمد شريف

مهاجم الأهلي الذي استبعده كيروش فى المعسكر الأخير لمباراتي السنغال كما لم يحصل على فرصة كاملة في المنتخب طوال فترة كيروش، ارتفعت أسهمه في قيادة هجوم المنتخب مع ايهاب جلال.