شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين فى مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية فى بداية المران الجماعي للفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، فيما اكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة الرجاء أمس بخوض جانب من التدريبات الاستشفائية وتدريبات بدنية خفيفة بالكرة.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة بعد مباراة الرجاء المغربي التي خاضها الفريق أمس. وفاز الأهلي على الرجاء أمس بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي والسلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي العودة من المغرب عقب مواجهة الرجاء ببطولة أفريقيا عبر طائرة خاصة، رغم أن الفريق سيُسافر للمغرب لخوض المباراة عبر خطوط طيران عادية وليس طائرة خاصة.

ويسافر الأهلي للمغرب صباح بعد غد الثلاثاء، لمواجهة الرجاء الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى مسئولو النادي على مدار الأيام الماضية إجراءات السفر للمغرب عبر خطوط الطيران العادية، على أن تتم العودة عبر طائرة خاصة حسب الاتفاقات التى تتم حالياً، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الفريق سيعود بطائرة خاصة.