شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم أهلاوي.. مصطفى عبده "مجرى" أبهر الجميع بسرعته وأخلاقه وبطولاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الأهلي عبر تاريخه العديد من النجوم الذين دافعوا عن قميصه وكانت لهم مسيرة حافلة مع قطب القاهرة ونادى القرن الأفريقي، ورغم ابتعادهم عن الملاعب إلا أن مسيرتهم المضيئة داخل جدران قلعة الجزيرة لا تزال محفورة فى سجل الإنجازات والشرف بقميص الأهلي.

نستعرض على مدار شهر رمضان مسيرة نجم كروى من اللاعبين أصحاب المسيرة المضيئة مع الأهلي ومن ساهموا فى تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على المستوى المحى والقارى، وصنعوا تاريخا مشرفا فى فترة تواجدهم مع الأهلي.

نتحدث اليوم عن واحد من أهم نجوم الكرة المصرية والأهلاوية وهو مصطفى عبده الذى وُلد يوم 10 يونيو عام 1953 بالقاهرة، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى شمال القاهرة عام 1968 ، ويعد مصطفى عبده "المجرى"، كما تلقبه الجماهير، هو أحد المواهب الكروية التى لا يمكن أن تنساها جماهير الكرة المصرية.

وانضم مصطفى عبده إلى ناشئى الأهلى تحت 17 سنة عام 1970 ولعب للفريق الأول بعد سنة واحدة وكانت أولى مبارياته مع الفريق عام 1971 أمام منتخب دبى ودياً باستاد مختار التتش ونجح فى إحراز هدفين ليفوز الأهلى 3/صفر ويبدأ مصطفى عبده رحلة تألقه.

كانت المباراة الرسمية الأولى للمجرى مع الفريق الأحمر أمام الأوليمبى موسم 1972 والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما لينطلق مع الفريق الأول، ويبرز اسمه وينضم لصفوف المنتخب الوطنى عام 1974 تحت قيادة الألمانى ديتر كرامر.

أطلق عليه شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوى لقباً مميزاً، حيث أسماه المجرى نسبة إلى ذلك القطار السريع الذى جاء مصر عام 1967 من دولة المجر، حيث كان شيئاً مميزاً حينها ضمن أسطول خطوط السكك الحديدية، بعد التألق الكبير الذى ظهر عليه اللاعب مع الأحمر.

اختاره ديتر كرامر المدرب الألماني ضمن تشكيلة منتخب مصر الذي خاض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 1974 بالقاهرة ولعب أولى مبارياته أمام أوغندا وانتهى اللقاء بفوز مصر بهدفين مقابل هدف واحد ، حتى أعتزاله دوليا بعد أن حمل لقب كأس الأمم "القاهرة 1986"، شارك أيضا فى أمم "1976، 1980، 1984"، وأولمبياد لوس انجلوس "1984".

وعبر "15" عاما بقميص الأهلى أرتدى خلالها شارة قيادة الفريق، حقق "10" بطولات دورى، و"5" كأس مصر، و"5" بطولات أفريقية ، شارك مع الأهلى فى أكثر من "300" مباراة، سجل خلالهم "51" هدفا.

واتجه مصطفى عبده بعد الاعتزال إلى تحليل المباريات وتقديم البرامج الرياضية ومازال المجري مصطفى عبده يُبهر الجميع بأخلاقه مثلها أبهرهم في السابق ببطولاته وسرعته وأخلاقه العالية.