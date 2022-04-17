شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المصرى فى الكونفدرالية قبل مواجهة ربع النهائي أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي المصري، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، فى اللقاء الذى يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وخاض المصرى 10 مباريات فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات، وجاء مشوار المصرى فى البطولة كالتالى:الدور التمهيدى الأول
المصرى وسلطات الموارد الأوغندى
ـ تعادل الفريقان 0/0 فى مباراة الذهاب
ـ فوز المصرى 1/0 فى مباراة الإياب
الدور التمهيدى الثانى
المصرى وريفرز يونايتد
ـ هزيمة المصرى 2/1 فى مباراة الذهاب
ـ فوز المصرى 1/0 فى مباراة الإياب
فى دور المجموعات
ـ التعادل مع القطن 0/0 فى الكاميرون
ـ الفوز على مازيمبي 2/0 فى الإسكندرية
ـ الخسارة من أوتوهو 1/0 فى الكونغو
ـ الفوز على أوتوهو 1/0 فى الإسكندرية
ـ الفوز على القطن الكاميرونى 2/0 فى الإسكندرية
ـ الهزيمة من مازيمبى 2/0 في الكونغو