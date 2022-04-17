مشوار المصرى فى الكونفدرالية قبل مواجهة ربع النهائي أمام نهضة بركان

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي المصري، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، فى اللقاء الذى يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض المصرى 10 مباريات فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات، وجاء مشوار المصرى فى البطولة كالتالى:

الدور التمهيدى الأول

المصرى وسلطات الموارد الأوغندى