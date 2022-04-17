شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يتفوق على المصرى بـ1.5 مليون يورو قبل ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى تجمع بين المصرى وضيفه فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب.

ويتفوق نهضة بركان على النادى المصرى فى القيمة التسويقية بحوالى مليون و450 ألف يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية للفريق المغربى 8 ملايين و650 ألف يورو، فيما تبلغ قيمة المصرى 7 ملايين و200 ألف يورو.

ويقود المباراة الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه كل من "سيدو تياما"، مساعد حكم أول من بوركينا فاسو و"مامادو جادو "، مساعد حكم ثاني من النيجر، بالإضافة إلى الحكم الرابع ، "جان جاك ندالا " من الكونغو الديموقراطية ، فيما سيتولى الجزائري مهدي شريف مهام حكم الفيديو بمعاونة من مواطنه موكران جوراري.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري العام، وذلك تطبيقاً للائحة الفريق التي تضمن صرف مكافأة خاصة للاعبين في حالة الفوز على القطبين.

ووعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق والجهاز الفني بصرف أقساط شهرى فبراير ومارس من مستحقات اللاعبين، وذلك بعد إيقافها في وقت سابق بسبب تراجع النتائج، قبل أن يحقق المصرى فوزاً ثميناً على النادي الأهلي في الجولة 13 بهدف نظيف.