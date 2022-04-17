شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز فى الكونفدرالية قبل مواجهة مازيمبي بربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز تحديا جديدا عندما يلتقي مازيمبي الكونغولي باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ومنذ بداية النسخة الحالية فى كأس الكونفدرالية خاض فريق بيراميدز 10 مباريات، فاز فى 7 مباريات، وخسر لقاءً وحيداً وتعادل فى مباراتين.

وجاء مشوار بيراميدز فى النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية كالتالي:

الدور التمهيدي الأول

مع عزام يونايتد

ـ التعادل في الذهاب 0/0

ـ الفوز في الإياب 1/0

الدور التمهيدي الثاني

مع مانيما يونيون

ـ فوز بيراميدز في الذهاب 1/0

ـ فوز بيراميدز في الإياب 2/1

في دور المجموعات

ـ الفوز على أهلي طرابلس 2/1 في القاهرة

ـ الفوز على زاناكو 2/0 في زامبيا

ـ الفوز على الصفاقسي 1/0 في القاهرة

ـ التعادل مع الصفاقسي في تونس 1/1

ـ الهزيمة من أهلي بني غازي 1/0 في ليبيا

ـ الفوز على زاناكو الزامبي في القاهرة 1/0