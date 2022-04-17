ماذا يفعل الأهلى عندما يفوز 2 /1 على أرضه فى الأدوار الإقصائية بأفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي جمعت الفريقين باستاد الأهلى والسلام، مساء أمس السبت. حيث تغلب الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين أحرزهما عمرو السولية وحسن الشحات، بينما سجل للرجاء زريدة .

وسبق وحقق الأهلى نفس النتيجة بالفوز 2/1 فى مباراة الذهاب 3 مرات من قبل على أرضه باستاد الأهلى والسلام. ولاتٌعد هذه النتيجة جديدة على الأهلى فى ذهاب الأدوار الإقصائية بالبطولات الأفريقية على أرضه، حيث سبق وحققها 3 مرات من قبل مواجهة الرجاء.

المباريات الثلاث التى فاز فيها الأهلى بهدفين مقابل هدف، تعادل فى الإياب فى واحدة، وخسراثنتين، ورغم ذلك يصعد للدور التالى بسبب نتيجة الذهاب التى تجعله يعبر للأدوار التالية.

نرصد فى السطور التالية ماذا يفعل الأهلى عندما يفوز 2/1 على أرضه فى ذهاب الأدوار الإقصائية ببطولات أفريقيا

الأولى 2002

الأهلى وفاستاك الكينى بدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، فاز الأحمر 2/1 ، أحرزها خالد بيبو، وفى لقاء العودة تعادلا سلبيا وصعد للدور التالى.

الثانية 2010

الأهلى والترجى التونسى في نصف نهائي دورى الأبطال، بنفس النتيجة 2/1 ، أحرزها محمد فضل وأحمد فتحى ، بينما خسر فى الإياب بهدف.

الثالثة 2014

الأهلى والأفريقى التونسى بدور الـ 16 من بطولة الكونفدرالية، فاز الأحمر بهدفين مقابل هدف أحرزها أحمد عبد الظاهر وعماد متعب، بينما خسر فى العودة وصعد لدور الثمانية بركلات الترجيح.