شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمعسكر الإسكندرية استعدادا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين التى ستتوجه الإسكندرية غدًا الاثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى الثلاثاء المقبل.





قائمة الزمالك تضم كلا من..

فى حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية

فى الدفاع.. محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود الونش، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

فى الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، رزاق سيسيه.

فى الهجوم.. سيف جعفر، سيد محمد عبد الله، سيف الجزيرى، عمر السعيد.