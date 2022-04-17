شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لـ"السعيد وأوباما ونيمار" فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثلاثي عمر السعيد وسيد نيمار ويوسف إبراهيم "أوباما"، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال الفقرة على التعامل الصحيح مع الكرات العرضية واستغلالها إلى أهداف خلال المباريات المقبلة.

وخاض الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات البدنية والفنية خلال المران الجماعي اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات البدنية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بخلاف فقرة أخرى شهدت التركيز على التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وقسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعبين إلى مجموعتين، وقاد المجموعة الأولى أسامة نبيه المدرب العام وروي اجواش المدرب المساعد، تم خلالها التركيز على استغلال الكرات العرضية بجانب زيادة الكثافة الهجومية في منطقة جزاء المنافس، و قاد المجموعة الثانية جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد ، وتم التركيز على التمرير والتسليم والتسلم.

كما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وشهدت الجلسة حديثا خاصا عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري فى مسابقة الدوري، ومنح المدير الفني للاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال مران اليوم.

وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة، وشهدت الفقرة التركيز على مجموعة من الفقرات البدنية وسباقات السرعة، والجرى مع القفز من على الحواجز، بجانب بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات.

وركز فيريرا على التمرير السريع والدقيق، وخاض لاعبو الفريق فقرة خاصة شهدت تنفيذ بعض الأفكار الفنية، و تم تطبيق أكثر من فكرة بخصوص التمرير السريع والتحرك بدون كرة مع التركيز على الدقة في التحول بالكرة من الدفاع للهجوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.