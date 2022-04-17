شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. أيمن المزين: توم وجيرى الجميع يتابعه بسبب الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية أو وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها. نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو أيمن المزين المدير الفنى السابق لعدة فرق مثل طنطا وبنى سويف ومنتخب السويس وغيرها. وقال المزين إن توم وجيرى أكثر كارتون يتابعه، ومنذ عدة سنوات كان أفضل برنامج كارتونى، وعلى مدار سنوات الجميع يتابعه كبير وصغير بسبب خفة الدم والمواقف الكوميدية.

يُظهِر كارتون توم آند جيرى الصراع بين القط توم والفأر جيري، ويتناول موضوع الحلقات محاولة توم بالإمساك بجيري كي يأكله لكن جيري يهرب دائماً ويراوغه ويقوم باستفزازه ويقع توم دائماً في مآزق ويصطدم أحياناً بمنزل الكلب سبايك أو يقوم بكسر أثاث المنزل.