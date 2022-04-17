اتحاد الكرة يكشف.. هل تم تعيين مدرب مصري للمنتخب وفقا لتوجيهات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر، مشيرا إلى أن قرار الاستعانة بمدرب مصري لم يتم بناء على توجيهات.

وقال الدرندلي، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت إف إم": "قرار تعيين إيهاب جلال تم اتخاذه بالإجماع ولا يجوز التطرق لمَن قال نعم أو لا، يجب علينا الوقوف خلف الجهاز الفني الجديد ومؤازرته وتوفير كل الإمكانيات له من معسكرات ومباريات ودية".

وأضاف: "الوقت ضيق للغاية قبل تصفيات كأس أمم أفريقيا في نهاية شهر مايو المقبل، وكل الدعم للجهاز الفني".

وتابع: "قرار تعيين مدرب مصري لمنتخب مصر لم يتم بناء على توجيهات ولكنه كان قرار اتحاد الكرة، الدولة توفر لنا كل شيء وهذا ليس كلاما منمقا، كما أن تكلفة الاستعانة بمدرب أجنبي لم تمثل عائقا لنا لأن الدولة توفر لنا كل الإمكانيات".

وأوضح: "لم يكن لدينا الوقت الكافي للتعاقد مع مدير فني أجنبي خاصةً في ظل عدم توافر المدربين الأكفاء خلال الفترة الحالية، وكان الأسهل والأسرع والأوقع هو الاستعانة بمدرب مصري لأنه يعرف اللاعبين جيدا".

وأكمل: "إيهاب جلال سيخوض مباراتي بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية قبل أن يبدأ مهمته مع منتخب مصر".

وأتم نائب اتحاد الكرة تصريحاته قائلا: "عقد إيهاب جلال مع منتخب مصر لا يتخطى المليون جنيه، ويتقاضى راتبا أقل مما كان يتقاضاه في بيراميدز حيث ضحَّى بمبلغ كبير، لكن لا يمكننا الكشف عن الأرقام".