طبيب الأهلي يوضح فرص لحاق معلول بمباراة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الأهلي، تطورات حالة الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان معلول أصيب في تدريبات الأهلي قبل مباراة الرجاء، حيث أثبتت الفحوصات تعرضه لشد في العضلة الضامة وهو ما أبعده عن لقاء الذهاب.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي، اليوم الأحد، إن معلول يواصل تنفيذ برنامجه التدريبي منفردًا في "الجيم" للتخلص من الإصابة.

وأوضح أبوعبلة، أن معلول حالته تتحسن، وسوف يرافق بعثة الفريق إلى المغرب لاستكمال تدريباته التأهيلية، خصوصًا أن الفرصة قائمة للحاقه بمباراة الرجاء في المغرب.

وكان الأهلي حقق فوزًا على الرجاء بنتيجة (2-1)، في لقاء أقيم مساء أمس السبت على ملعب "الأهلي we السلام" في ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة 12 مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للخروج من الدار البيضاء بنتيجة التعادل السلبي للتأهل لدور الثمانية، بينما يتطلب على فريق الرجاء الفوز بنتيجة (1-0) للصعود.