اتحاد الكرة يكشف الأسباب الحقيقية وراء رحيل كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أسباب رحيل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر، مشيرا إلى أنه كان يشعر بالقلق من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بعد استلام مهمته بالجبلاية.

وقال خالد الدرندلي، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد: "كيروش ظن أننا نريد تصفية الحسابات معه لكن كان لدينا ثقة في الجهاز الفني، وكان حد موصل لكيروش أننا عايزين نمشيه، فكان واخد جنب مني".

وأضاف: "عندما سافرت معه إلى الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا كان يظن أنني جلبت العقد معي وسأناقش معه الشرط الجزائي لإنهاء العقد، لكني تحدثت معه بعد شعوره بالقلق وأكدت له مساندتنا له".

وتابع: "ما عرفناه أن كيروش رحل لأنه لم يكن مرتاحا بسبب المتاعب الصحية لوالده الذي يبلغ من العمر 94 عاما وكان يريد مَن يقف بجانبه، ووافقنا على كل طلباته من معسكرات ومباريات ودية واستقرار".

وأكمل: "حصل على الثقة التي كان يريدها وعرضنا عليه كل ما يريده، لكنه لم يكن يرغب في ترك والده، وكانت لديه مشكلة أيضا في الكاميرون بشأن حفيدته بسبب الاشتباه في معاناتها من الإصابة بمرض خطير".

وأتم نائب اتحاد الكرة قائلا: "كيروش لم يطلب أموالا، كان سيستمر حتى نهاية عقده، وكانت مدة العقد بين أسباب رحيله لأنه لم يعرف مصيره بعد نهاية عقده في شهر ديسمبر، لكننا تحدثنا معه وطلبنا منه إكمال العقد ثم نناقش الأمر بعد ذلك".