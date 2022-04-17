شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحقق المركز السادس فى كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري المركز السادس فى بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجاري، وجاء الفريق في المركز السادس بعد خسارته من منتخب كازاخستان فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 38-39.

وجاء مشوار الفريق في البطولة كالتالي: تأهل منتخب مصر مباشرةً لدور الـ 32، ثم فاز على منتخب أستونيا بنتيجة 41-32، بعدها تفوق المنتخب المصري على منتخب إيطاليا المصنف الرابع عالميًا بنتيجة 45-35 وذلك في دور ثمن النهائي.

وتغلب المنتخب الفرنسي على منتخبنا الوطني في دور ربع النهائي بنتيجة 37-45، وبعدها فاز منتخب مصر على نظيره المنتخب الامريكي في أولى مباريات تحديد من المركز الخامس حتى الثامن بنتيجة 45-38.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كلا من: أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين، ويرافق الفريق المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيد سامي فيما يرأس البعثة أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

ويأتي منتخبنا الوطني في المركز ال 14 في التصنيف الدولي لسلاح سيف المبارزة رجال.