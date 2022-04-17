شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين موسيماني ومعاونيه على هامش مران الأهلي قبل رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه الفني المعاون على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص موسيماني على الاجتماع بالجهاز الفني لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بنتيجة 2/1 فى المباراة الذهاب التى أقيمت أمس السبت على ملعب الأهلي والسلام.

على صعيد متصل، يدرس مسئولو النادي الأهلي العودة من المغرب عقب مواجهة الرجاء ببطولة أفريقيا عبر طائرة خاصة، رغم أن الفريق سيُسافر للمغرب لخوض المباراة عبر خطوط طيران عادية وليس طائرة خاصة.

ويسافر الأهلي للمغرب صباح بعد غد الثلاثاء، لمواجهة الرجاء الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى مسئولو النادي على مدار الأيام الماضية إجراءات السفر للمغرب عبر خطوط الطيران العادية، على أن تتم العودة عبر طائرة خاصة حسب الاتفاقات التى تتم حالياً، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الفريق سيعود بطائرة خاصة.