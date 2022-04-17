شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سفر على معلول للمغرب ويكشف موقفه من مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل على معلول، ظهير أيسر فريق الأهلي، تنفيذ برنامجه التدريبي منفردًا فى «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، إن معلول يواصل تنفيذ برنامجه الاستشفائي للتخلص من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهو ما أبعده عن لقاء الرجاء أمس.

وأوضح أبوعبلة أن معلول حالته تتحسن، وسوف يرافق بعثة الفريق إلى المغرب لاستكمال تدريباته التأهيلية، خصوصاً أن الفرصة قائمة للحاقه بمباراة الرجاء في المغرب.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد حرص على الاجتماع بالجهاز الفني المعاون على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

كما أجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية اليوم في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الرجاء بنتيجة 2/1 في المباراة الذهاب التي أقيمت أمس السبت على ملعب الأهلي والسلام.