شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. المقاولون شارك بـ63 مباراة أفريقيا فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن نادى المقاولون العرب بطولاته ليست كثيرة على المستوى المحلى، إلا أنه نجح فى أن يحتل مكانة بين الفرق الكبار على المستوى الأفريقي.

وحصد فريق المقاولون 3 بطولات أفريقيا في تاريخه، جعلته يحتل المركز الثالث في أكثر الفرق المصرية تتويجًا بأفريقيا، بعد كل من الأهلى و الزمالك.

حقق المقاولون بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، 3 مرات في أعوام 1982، و1983، و1996، كما سبق له المشاركة في بطولة الكونفدرالية، والسوبر الأفريقى، لكنه لم يسبق له المشاركة في دورى أبطال أفريقيا، ووصلت مشاركاته الأفريقية في مختلف البطولات 63 مباراة، فاز في 30 وخسر في 23 بينما تعادل في 10 لقاءات.

شارك المقاولون في بطولة الكونفدرالية مرة واحدة، خاض خلالها 12 مباراة فاز في 5 وخسر في مثلها وتعادل في اثنان، كما شارك في السوبر الأفريقى مرة واحدة أيضًا وتعادل مع الزمالك وودع بعد الخسارة بركلات الترجيح، وفى كأس أفريقيا للأندية شارك 6 مرات، خاض فيها 50 مباراة، حقق 25 فوزًا و17 خسارة و8 تعادلات.