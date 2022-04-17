شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وعبد الحفيظ يجتمعان بلاعبي الأهلي قبل رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين فى جلسة مطولة قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص عبد الحفيظ وموسيماني فى حديثهما مع اللاعبين على التأكيد على ضرورة غلق صفحة مباراة الرجاء التى خاضها الفريق أمس فى ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا؛ للتركيز فى لقاء العودة لأنها المباراة الحاسمة فى مشوار التأهل للدور نصف النهائي وتحتاج إلى العمل والتركيز من الآن.

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بنتيجة 2/1 فى المباراة الذهاب التي أقيمت أمس السبت على ملعب الأهلي والسلام.