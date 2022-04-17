شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. أحمد أبو مسلم: أرز وسمك وجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع أحمد أبو مسلم نجم الأهلى السابق والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم ، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم "أرز وسمك وجمبرى".

ويتناول أبو مسلم إفطار رمضان بصحبة أسرته ، حيث يفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقاؤه و أسرته و لكنه اليوم سيتناول المأكولات البحرية فى عزومة.

كما يحرص أبو مسلم على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما يحرص أبو مسلم فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية.