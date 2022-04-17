شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للأهلي قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذى أقيم عصر اليوم، الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الرجاء أمس بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي والسلام. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

على صعيد متصل، يدرس مسئولو النادي الأهلي العودة من المغرب عقب مواجهة الرجاء ببطولة أفريقيا عبر طائرة خاصة، رغم أن الفريق سيُسافر للمغرب لخوض المباراة عبر خطوط طيران عادية وليس طائرة خاصة.

ويسافر الأهلي للمغرب صباح بعد غد الثلاثاء، لمواجهة الرجاء الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى مسئولو النادي على مدار الأيام الماضية إجراءات السفر للمغرب عبر خطوط الطيران العادية، على أن تتم العودة عبر طائرة خاصة حسب الاتفاقات التى تتم حالياً، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الفريق سيعود بطائرة خاصة.