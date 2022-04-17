الامارات | جماهير برشلونة تدعو لتنظيم احتجاجات بعد اجتياح جماهير فرانكفورت لملعب «كامب نو»

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير برشلونة تدعو لتنظيم احتجاجات بعد اجتياح جماهير فرانكفورت لملعب «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحفية أن مشجعي فريق برشلونة الإسباني وجهوا دعوات للاحتجاج بسبب الأعداد الكبيرة لجماهير فرانكفورت التي تواجدت في ملعب «كامب نو» خلال المباراة التي خسرها الفريق 2 / 3 في الدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» اليوم الأحد أن رابطة مشجعي «نوسترا إنسينيا» تخطط لتنظيم احتجاج أمام الملعب غدا الاثنين، قبل ساعة من بداية المباراة أمام قادش بالدوري الإسباني.

وعلى إنستجرام، وصفت الرابطة تواجد هذا العدد الكبير لجماهير فرانكفورت، الفريق الضيف، في مباراة الخميس بأنه مهين. وبهذا الفوز، أخرج فرانكفورت برشلونة من البطولة.

واتهمت رابطة «نوسترا إنسينيا» رئيس النادي خوان لابورتا بأنه سمح بحدوث هذا لأسباب مالية، وبالتالي أيضا وضع السلامة البدنية لجماهير الفريق صاحب الأرض في خطر.

وقال تشافي مدرب برشلونة اليوم الأحد أن الحضور القوي لجماهير الفريق الضيف لعب دورا في الخسارة. وأضاف:«اللاعبون لم يشعروا بالراحة، وهذا لا يعني أننا لم نكن جيدين. ولكنه أثر علينا بشكل سلبي».

وقال لابورتا بالفعل إنه سيقوم في المستقبل ببيع تذاكر خاصة للمباريات الدولية.

وذكرت التقارير أنه كان يتواجد أكثر من 30 ألف مشجع لفرانكفورت في كامب نو يوم الخميس الماضي، رغم أن برشلونة ذكر أنه باع خمسة آلاف تذكرة فقط للجمهور الألماني.

ووفقا لتقارير إعلامية وجماهيرية، فإن العديد من مشجعي برشلونة من حاملي التذاكر الموسمية قاموا ببيع تذاكرهم لجماهير فرانكفورت.

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