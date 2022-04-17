شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة فيريرا وتدريب بدنى شاق والتركيز على التمرير السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وشهدت الجلسة حديثا خاصا عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري فى مسابقة الدوري، ومنح المدير الفني للاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال مران اليوم.

وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة، وشهدت الفقرة التركيز على مجموعة من الفقرات البدنية وسباقات السرعة، والجرى مع القفز من على الحواجز، بجانب بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات.

وركز فيريرا على التمرير السريع والدقيق، وخاض لاعبو الفريق فقرة خاصة شهدت تنفيذ بعض الأفكار الفنية، و تم تطبيق أكثر من فكرة بخصوص التمرير السريع والتحرك بدون كرة مع التركيز على الدقة في التحول بالكرة من الدفاع للهجوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا الاثنين على أن يخوض تدريبه الأخير على ملعب فندق الإقامة.