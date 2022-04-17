شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: كيروش رحل عن الفراعنة بسبب متاعب والده ومرض حفيدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن كواليس رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب المنتخب الوطني بعد الإخفاق فى التأهل إلى كأس العالم، وقال الدرندلي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" مع الإعلامي أحمد شوبير، "كيروش لم يكن مرتاحا بسبب متاعب والده الصحية، لذا رحل عن المنتخب، ووافقنا على كل طلباته من معسكرات ومباريات ودية، لكنه لم يكن يرغب فى ترك والده الكبير للغاية فى السن، كما أن حفيدته لديها اشتباه بإصابتها بمرض ما".

وأضاف نائب رئيس الجبلاية، "مطلب كيروش الوحيد كان توفير الخصوصية للجهاز الفني واللاعبين، وأنا كنت معجباً به، شخصيته قوية ويعمل كثيراً ولاعبو المنتخب كانوا يحبونه".

وتابع الدرندلى، "كيروش كان واخد جنب مني لأنه ظن أننى أريد تصفية الحسابات معه، وبعد مباراة المغرب تحدثت معه أننا أتينا لمساندته وليس لتصفية الحسابات".

وعن المتاعب التى واجهها الفراعنة في الدور الفاصل أمام السنغال قال الدرندلي، "منذ وصولنا للسنغال ونحن نشعر بأن هناك أمرا ما خطأ، كان من المفترض أن نهبط في مطار غير الذى هبطنا فيه كان بعيداً 70 كيلو متراً عن الفندق، المعاملة لم تكن بالمثل، الأمر كان مرتبا (للغلاسة) علينا".