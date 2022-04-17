شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تشكيل منتخب الناشئات فى مباراة نيجيريا بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد محسن، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراته بعد قليل أمام نيجيريا على الملعب الوطني بالعاصمة أبوجا، فى ذهاب الدور الثانى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بالهند.

وجاء التشكيل كالتالي:

حبيبة عماد في حراسة المرمى ، حبيبة عصام، ندي خالد، رودينا عبدالرسول، رزان طايل، هنا سليمان، نور نهاد، نادية رمضان، حلا مصطفي، ليلي زاهر، مايا إيهاب.

وتنطلق المباراة فى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.