شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات متكافئة بين المصرى ونهضة بركان فى 4 مباريات قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادى المصرى تحدياً جديداً فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يلتقى مع نظيره المغربي نهضة بركان فى مواجهة قوية فى العاشرة مساءً باستاد برج العرب، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي بالبطولة.

التقى النادي المصري مع نظيره نهضة بركان المغربي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال 4 مباريات سابقة، فاز المصري فى مباراة وحيدة وخسر أخرى، وحسم التعادل مواجهتين.

وسجل لاعبو النادي المصري 3 أهداف فى شباك نهضة بركان فيما أحرز لاعبو الفريق المغربي 3 أهداف أيضاً فى شباك المصرى.

دور المجموعات نسخة 2018

التقى النادي المصري بنهضة بركان لأول مرة، وذلك في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل بدون أهداف، بينما حقق المصري الفوز في المباراة الثانية بهدف نظيف سجله إسلام عيسى، وتأهل المصري في نهاية دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان الذي كان قد تصدر المجموعة.

ربع نهائى نسخة 2020

تجددت المواجهات بين الفريقين في ربع نهائي كأس الكونفدرالية نسخة 2020، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق بينما حقق نهضة بركان الفوز في مباراة الإياب على ملعبه بهدف نظيف ليتأهل إلى دور نصف النهائي، وتوج نهضة بركان بطلا لتلك النسخة بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.