فخرى لاكاى يقود هجوم بيراميدز فى التشكيل المتوقع أمام مازيمبي

تقام مباراة بيراميدز ومازيمبى فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز نظيره مازيمبي، فى مباراة قوية بين الفريقين، لاسيما أن الفريق السماوى يبحث عن تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تُريحه فى مباراة العودة وتضمن له التأهل لنصف النهائى بنسبة كبيرة، فيما سيعمل الفريق الضيف على تضيق المساحات والخروج بالمباراة للتعادل أو تسجيل هدف فى مرمى بيراميدز، قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 24 أبريل الجارى فى الكونغو.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامى فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. أحمد سامى، أسامة جلال، أحمد فتحى، محمد حمدى.. فى الوسط.. نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، وليد الكرتى، فخر الدين بن يوسف.. فى الهجوم.. فخرى لاكاى.

يدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الجزائري موكران جوراري المساعد الأول، والجزائري عبد الحق إتشيالي المساعد الثاني، والكاميروني نجوا بلاسي الحكم الرابع من الكاميرون، وحكم الفيديو المغربي عادل زوريق، ومساعد حكم فيديو المغربي فتيحة جرمومي.

ويراقب المباراة، توكا جويش من إريتيريا، ومراقب الحكام، إينوك موليفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام مصطفى سالاوي من المغرب، والليبيري أهدي كوامي المنسق الأمني للقاء، والمصري الدكتور محمد سلطان لمراقبة تطبيق إجراءات فيروس كورونا.